Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành xuất sắc diễn tập bắn đạn thật trên biển

Các tàu, xuồng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hành xử trí các tình huống trên biển. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Để đạt kết quả tốt nhất, Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị và phương án bảo đảm. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị được quán triệt kỹ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Dù thực hành diễn tập trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa gió và sóng lớn bất thường, lực lượng tham gia vẫn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh xử trí linh hoạt. Toàn đội ngũ chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, nắm chắc nội dung, thao tác chuẩn xác và làm chủ hoàn toàn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các bài bắn đạn thật và nội dung huấn luyện trên biển đều đạt kết quả xuất sắc.

Thực hành bắn súng B41 trên biển. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận và biểu dương nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại và tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Việc nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp hiệp đồng và chấp hành nghiêm quy định an toàn là nền tảng cốt lõi để gia tăng sức mạnh tổng hợp của đơn vị.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận rút kinh nghiệm diễn tập, bắn đạn thật trên biển năm 2026. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Thành công của đợt diễn tập cùng những bài học kinh nghiệm thực tiễn là cơ sở quan trọng giúp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực thi pháp luật. Qua đó, khẳng định năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên vùng biển tây nam của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.