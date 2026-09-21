Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân tại đặc khu Kiên Hải

Tại chương trình, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho các đại biểu xem phóng sự về nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của đơn vị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác IUU, phòng, chống tác hại của ma túy, các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Bên cạnh đó, tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đồn Biên phòng Nam Du đã trực tiếp tới các tàu cá đang khai thác hải sản vùng biển ven bờ quần đảo Nam Du và các tàu đang neo đậu để tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cứu sinh cho bà con ngư dân.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà đỡ đầu tặng các cháu học sinh nghèo học giỏi.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 mong muốn thông qua hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ một phần nào để bà con vượt qua khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực trên con đường tới trường. Đồng thời nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU; đồng hành, hỗ trợ ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khai thác hải sản an toàn, đúng quy định. Qua đó, góp phần cùng địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trao 20 suất quà tặng 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng). Tiếp tục đỡ đầu cho 3 cháu học sinh nghèo học giỏi (9.000.000 đồng/cháu/năm), tặng 20 ảnh Bác Hồ, 200 lá cờ Tổ quốc, 60 áo phao cứu sinh và phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.