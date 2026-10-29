Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chung tay cùng Phú Quốc dập dịch sốt xuất huyết

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xử lý các vật dụng đọng nước dễ phát sinh muỗi. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Theo số liệu thống kê đến ngày 15/10, toàn đặc khu Phú Quốc đã ghi nhận 1.247 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, địa bàn An Thới là điểm nóng trọng điểm với 842 ca bệnh, chiếm hơn 67% tổng số ca mắc trên toàn đặc khu.

Dịch bệnh bùng phát do thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Bên cạnh đó, ý thức diệt loăng quăng và giữ gìn vệ sinh môi trường hằng tuần của một bộ phận người dân chưa được duy trì đều đặn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xử lý các vật dụng đọng nước dễ phát sinh muỗi. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Trước tình hình cấp bách, gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đến từng hộ gia đình để tuyên truyền và hỗ trợ phòng dịch. Lực lượng phối hợp đã vận động người dân duy trì thói quen kiểm tra, xử lý triệt để các vật dụng đọng nước xung quanh nhà như lu, khạp, bể nước, xô chậu, vỏ xe hay chai lọ phế thải.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, các chiến sĩ Cảnh sát biển còn tích cực khơi thông cống rãnh, thu gom phế thải, phát quang bụi rậm và tham gia các đội phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng.