Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng chủ trì khai mạc và bế mạc.

Quang cảnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2026

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, cập nhật những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nhận diện, đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội trong tình hình mới.

Quá trình học tập, ban tổ chức lớp bồi dưỡng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, bảo đảm nội dung, chương trình và thời gian theo kế hoạch. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, gắn những kiến thức được trang bị với chức trách, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực tham mưu và khả năng vận dụng kiến thức QP&AN vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng phát biểu bế mạc

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên tham gia kiểm tra, đánh giá đạt kết quả khá, giỏi. Lớp bồi dưỡng hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Nguyên Lai biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức, đội ngũ giáo viên và toàn thể học viên trong quá trình tổ chức, tham gia lớp bồi dưỡng. Đồng chí yêu cầu các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Trần Nguyên Lai trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên

Cũng trong ngày 18/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nâng loại lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Việc công bố, trao quyết định nâng loại lương thể hiện sự quan tâm của Quân ủy trung ương - Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí.

Đại tá Trần Nguyên Lai trao quyết định nâng loại lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2026

Qua đó, góp phần động viên quân nhân chuyên nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.