Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật tại phường Thới An (TP Hồ Chí Minh)

Tại chương trình, báo cáo viên Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin về tình hình biển, đảo thời gian qua; tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo cáo viên Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền tại chương trình.

Đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham dự chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin về những kết quả nổi bật của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua và trách nhiệm của công dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã phát hơn 500 tài liệu tuyên truyền pháp luật tới các đại biểu và hướng dẫn, giải thích những nội dung chủ yếu giúp các đại biểu dễ hiểu, dễ vận dụng.

Phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các đại biểu.

Thượng tá Vũ Thái Anh, Báo cáo viên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ: Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn trong nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU; đề cao trách nhiệm của toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, quản lý an ninh, an toàn các vùng biển, đảo của Tổ quốc.