Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền chống khai thác IUU

Tuyên truyền trực tiếp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Trong khuôn khổ tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), ngày 15/9, tại cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho 70 chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân đang neo đậu tại bến và tiểu thương kinh doanh tại khu vực cảng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền viên những quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khai thác hải sản.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, với bà con ngư dân về các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản, những hành vi bị nghiêm cấm; đồng thời, hướng dẫn trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Dịp này, lực lượng chức năng cấp phát 140 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, bà con được hướng dẫn nâng cao ý thức tự bảo vệ an toàn trong mỗi chuyến biển. Trước khi ra khơi, ngư dân phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của tàu, chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, định vị, tín hiệu cấp cứu, nhiên liệu và các phương tiện cần thiết.

Ngư dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động xây dựng phương án hoạt động phù hợp; tuyệt đối không đưa tàu ra khơi hoặc cố tình bám biển khi điều kiện thời tiết nguy hiểm. Khi xảy ra tình huống cần thiết phải kịp thời thông tin, liên lạc với các lực lượng chức năng để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Đặc biệt, lực lượng tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu ngư dân tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; không tháo gỡ, vô hiệu hóa hoặc cố tình làm mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình; không che giấu, tiếp tay, môi giới, vận chuyển hoặc tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ hoạt động khai thác IUU. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Đối với các tiểu thương tại khu vực cảng, cán bộ, chiến sĩ cũng tuyên truyền về trách nhiệm trong thu mua, kinh doanh thủy sản; vận động không thu mua, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc, không có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các tiểu thương tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác IUU.

Kết hợp tuyên truyền với tuần tra, kiểm soát trên biển

Đóng quân trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo, xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm IUU, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Hải đội 33 tặng cơ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nhắc ngư dân không đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, không sử dụng phương thức khai thác bị cấm, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Để nội dung dễ nhớ, dễ thực hiện, đơn vị kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật với những vụ việc vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, giúp ngư dân nhận diện hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả pháp lý và chủ động phòng tránh.

Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, Hải đội 33 tổ chức 3 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền tại khu vực cảng Bến Đầm và vùng biển cách phía Nam Côn Đảo khoảng 30 hải lý.

Qua hệ thống thông tin, đơn vị tuyên truyền đến 10 lượt tàu với 102 lượt thuyền viên; tuyên truyền trực tiếp cho 15 lượt tàu với 173 lượt thuyền viên; tặng ngư dân 100 cờ Tổ quốc và phát 373 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU.

Hải đội 33 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên Hải đội 33 cho biết, chống khai thác IUU không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm mà phải coi trọng phòng ngừa. Vì vậy, Hải đội tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và cơ quan báo chí; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; kết hợp tuyên truyền, vận động với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Hải đội 33 đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số để phổ biến pháp luật, lan tỏa thông tin về hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, qua đó mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, kết hợp trực tiếp tại cảng, qua hệ thống thông tin, phương tiện truyền thông và nền tảng số; đồng thời gắn tuyên truyền với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Với phương châm “Mỗi ngư dân là một tuyên truyền viên, mỗi chuyến biển là một chuyến biển an toàn, đúng pháp luật”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tuyên truyền để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường biển và chung tay cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU.