Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Giáo viên, học sinh tìm hiểu sách, ảnh về biển, đảo.

Với nội dung phong phú, hình thức trưng bày trực quan, sinh động, không gian triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Qua từng trang sách, bức ảnh, ấn phẩm và mô hình, các em được tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Đặc biệt, những hình ảnh chân thực về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Tham quan mô hình trưng bày tài liệu, tranh ảnh, ấn phẩm.

Không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích, hoạt động trưng bày còn mở ra một không gian giáo dục giàu ý nghĩa, nơi tình yêu Tổ quốc được khơi dậy từ những điều gần gũi, thiết thực.

Em Lê Thị Hạnh, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, tâm sự: Qua những câu chuyện, hình ảnh về biển, đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển, chúng em thêm hiểu những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của các chú đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho biển, đảo quê hương. Chương trình tham quan khơi dậy trong chúng em lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình cảm gắn bó với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 và học sinh chụp hình tại buổi trưng bày.

Thông qua hoạt động, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần làm phong phú các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.