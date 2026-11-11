Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3:Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác IUU

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng tặng cờ, tuyên truyền đến ngư dân ven biển về chống khai thác IUU

Điểm nhấn trong kế hoạch lần này là việc đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức và đối tượng tuyên truyền. Trọng tâm hướng đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm như chủ tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép; những người từng vi phạm bị xử lý hoặc từng bị nước ngoài bắt giữ, trao trả; cùng các đối tượng tạm trú, tạm vắng tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội với việc tuyên truyền trực tiếp tại các cảng cá, bến tàu, khu neo đậu tàu thuyền và trên các vùng biển quản lý. Một trong những nội dung quan trọng là tuyên truyền quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ven bờ, đảo trên các vùng biển. Tập trung tuyên truyền về các hành vi vi phạm khai thác IUU sẽ bị xử lý theo quy định; hướng dẫn ngư dân nắm và thực hiện sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển…

Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự truyền hình; phát hành tờ rơi tích hợp mã QR tra cứu chế tài pháp luật. Đồng thời, tổ chức các hình thức sân khấu hóa, đưa nội dung pháp luật IUU vào các cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"…

Các đại biểu chúc mừng thành tích của các em học sinh tham gia cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2026 - 2027 tại Lâm Đồng trong tháng 11/2026

Thông qua đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc niềm tin và trách nhiệm của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Qua đó, góp phần bảo vệ uy tín, lợi ích lâu dài của ngành thủy sản và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, đợt tuyên truyền cao điểm được triển khai bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam. Các hoạt động diễn ra cao điểm trong tháng 11/2026 và kiểm tra, sơ kết, tổng kết vào tháng 1/2027. Kinh phí từ nguồn ngân sách tuyên huấn năm 2026 và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng

Mục tiêu cốt lõi là tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế. Từ đó, góp phần ngăn chặn, chấm dứt triệt để tình trạng khai thác IUU, chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026.

Được biết, Bộ Tư lệnh Vùng quản lý và thực thi pháp luật trên vùng biển trải dài từ Cù Lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long), trong đó có tỉnh Lâm Đồng; bao gồm cả vùng biển Trường Sa, DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.