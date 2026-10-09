Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thu hơn 22 tỷ đồng từ bán hàng hóa tịch thu

Trong quý III, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 42 tàu với tổng số tiền 165,5 triệu đồng; điều tra, xử lý 9 vụ liên quan đến 10 phương tiện.

Lực lượng kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.

Đơn vị đã hoàn tất điều tra, xử lý 7 vụ với 8 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,5 tỷ đồng; bán hàng hóa tịch thu, thu hơn 22,8 tỷ đồng. Hiện đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý 1 vụ liên quan đến các tàu AG-933821-TS do có dấu hiệu vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS) và khai thác hải sản; đồng thời, trình phương án xử lý 321,55 m³ cát nhiễm mặn trên phương tiện HD-6886.

Lực lượng kiểm tra thiết bị hành trình trên tàu cá.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị phối hợp bắt giữ 3 vụ với 6 đối tượng, thu giữ khoảng 7,9 gram ma túy tổng hợp cùng các tang vật liên quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được đẩy mạnh.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương ghi nhận kết quả công tác nghiệp vụ pháp luật quý III; yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại hội nghị và qua kiểm tra. Trong quý IV, tập trung nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, nắm chắc đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tư lệnh Vùng nhấn mạnh, việc lập, quản lý hồ sơ và xử lý các vụ việc phải chặt chẽ, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm hoặc xảy ra oan, sai.