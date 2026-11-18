Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp đoàn có ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Bùi Vĩnh Trân, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp của tỉnh Lâm Đồng nhân Ngày truyền thống; đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường trực, ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Thông tin khái quát về tình hình địa phương, ông Phạm Văn Đức cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn rộng gồm cả cao nguyên, biên giới và biển, đảo, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung ổn định bộ máy, khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, khái quát về tình hình kinh tế tại địa phương với đoàn công tác.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và cứu trợ Nhân dân vùng thiên tai. Công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục được chú trọng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Về phương hướng phối hợp thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng mong muốn hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin, tuyên truyền về chủ quyền và pháp luật trên biển; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường biển, đảo. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, ngư dân và người dân khó khăn tại khu vực ven biển, hải đảo của tỉnh, qua đó củng cố vững chắc tình đoàn kết quân - dân.