Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tú gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trong toàn tỉnh. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai nhiều hoạt động, chương trình công tác dân vận thiết thực và đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, bà Hà Hồng Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa, trân trọng cảm ơn tình cảm của Đoàn công tác, đồng thời mong muốn hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân và đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, hiệp hội doanh nghiệp, nghiệp đoàn nghề cá tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh tế trên biển, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.