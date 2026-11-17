Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 17-11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi thăm, Đại tá Lê Văn Tú gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ nhà giáo ngành giáo dục tỉnh. Đồng thời, bày tỏ trân trọng đối với sự quan tâm, phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thời gian qua.

Đại tá Lê Văn Tú đánh giá cao sự phối hợp của ngành giáo dục tỉnh trong tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” hằng năm dành cho học sinh THCS. Cuộc thi góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo; giúp học sinh nâng cao hiểu biết, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Tú mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, triển khai nhiều hoạt động, chương trình công tác dân vận thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trong các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.