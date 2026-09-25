Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Cuộc thi diễn ra từ ngày 25-9-2026 đến tháng 3-2027, gồm 3 vòng: Cấp cụm xã, phường; cấp tỉnh và chung kết khu vực (gồm các đội tuyển đến từ Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh). Sau vòng chung kết khu vực, Ban tổ chức sẽ lựa chọn đội thi đại diện tham gia Vòng chung kết toàn quốc do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh phát động tại điểm cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Hình thức thi kết hợp trực tuyến và trực tiếp với nội dung phong phú, thông qua nhiều phần thi hấp dẫn, gần gũi với lứa tuổi học sinh, như: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định: Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, mà còn góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.