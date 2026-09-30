Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Kiến nghị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

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Trọng tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng dựa trên kết quả khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Trong hành trình dài hơn 1.000 hải lý kiểm tra thực địa, Cảnh sát biển đã ghi nhận những nỗ lực phát triển kinh tế biển của các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, qua công tác phát hiện, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện tình trạng tàu cá cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), khai thác sai vùng hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài, cùng những bất cập về hạ tầng cảng cá, bãi neo đậu tránh trú bão và tình trạng xả rác thải đe dọa sinh thái biển.

Trước những kiến nghị mang tính thực tiễn cao của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuyên trách:

Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh. Đơn vị có nhiệm vụ chủ trì phối hợp siết chặt quản lý, khắc phục triệt để các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thủy sản, lực lượng Kiểm ngư tỉnh được yêu cầu tăng cường tuần tra, theo dõi sát sao dữ liệu VMS để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm ranh giới khai thác. Đặc biệt, Sở NN&MT phải khẩn trương rà soát, tham mưu quy hoạch chi tiết các cảng cá, điểm lên cá trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương giải quyết đề xuất cấp đất, vùng nước phục vụ dự án xây dựng cảng neo đậu tàu Cảnh sát biển và Hải đội Dân quân thường trực.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến. Đối với các phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao, lực lượng biên phòng kiên quyết ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng tàu cá hay ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Cơ chế trao đổi thông tin với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư Vùng được duy trì liên tục để quản lý hiệu quả vùng biển khơi và khu vực giáp ranh.

Công an tỉnh tập trung nắm tình hình, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; đồng thời tham mưu thẩm định các dự án kinh tế biển nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với an ninh - quốc phòng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương có tàu cá (đặc biệt là đặc khu Phú Quý) đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến từng ngư dân và doanh nghiệp. Các địa phương kiên quyết không cho phép xuất bến đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Sự chủ động, quyết liệt của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc tiếp thu và cụ thể hóa các kiến nghị từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 không chỉ góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ "Thẻ vàng" EC, mà còn xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.