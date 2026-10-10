Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra tại Hải đoàn 32

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tại Hải đoàn 32.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo trong đợt kiểm tra tại Hải đoàn 32.

Đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm như: Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo; duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra việc duy trì các chế độ, nền nếp chính quy; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội; khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Hoạt động kiểm tra các tiêu chuẩn thể lực của cán bộ, chiến sĩ tàu.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời trao đổi, hướng dẫn và chỉ ra những nội dung Hải đoàn 32 cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân...