Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hướng dẫn tàu cá đánh bắt hải sản đúng quy định

Tàu 4034 của Vùng Cảnh sát biển 3 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngày 29/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết thời gian qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của cấp trên về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Vùng được quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU, xử lý vi phạm đúng pháp luật, đúng hành vi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về IUU cho ngư dân trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Cụ thể, trong tháng qua các lực lượng của Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.777 hải lý. Hằng ngày, theo dõi, phát hiện, tuyên truyền và hướng dẫn 200-400 tàu cá đánh bắt hải sản đúng quy định; đồng thời, gọi điện nhắc nhở các tàu mất kết nối, yêu cầu bật thiết bị giám sát hành trình.

Trên thực địa, các lực lượng tăng cường cơ động tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Để đồng bộ các giải pháp, các lực lượng của Vùng kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển với kiểm tra chống khai thác IUU và đã tuyên truyền. Trong thời gian qua đã kiểm tra và tuyên truyền chống IUU cho hơn 1.700 tàu cá với gần 12.500 ngư dân. Qua đó, các lực lượng phát 800 tờ rơi về IUU, tặng 300 cờ Tổ quốc cho các tàu cá.

Qua tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đã phát hiện và xử phạt 15 tàu cá có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Những tàu cá vi phạm IUU bị Vùng Cảnh sát biển 3 tạm giữ vào tháng 8/2026. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngoài tuyên truyền trên biển cho ngư dân, Vùng Cảnh sát biển 3 còn tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền, người dân tại 6 tỉnh, thành phố do Vùng quản lý.

Trong thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên thực địa, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, kiên quyết xử lý vi phạm, góp phần vào mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.