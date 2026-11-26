Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, năm 2026, quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức điều động hơn 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Vùng đã xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và chủ trì phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148kg ketamine và hơn 8.000 lít dầu DO.

Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu 8001 trên ca-bin tàu trong buổi luyện tập trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác dân vận được triển khai sâu rộng, thiết thực như hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp 50 ngày công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa-Vạn Ninh, tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Nhờ những thành tích trong công tác, năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 18 bằng khen của các cấp, các ngành trao thưởng. Có gần 900 lượt tập thể và lượt cá nhân được khen thưởng.

Ma túy thu giữ được trong Chuyên án 126-MT. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, toàn Vùng có 3 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam; 21 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 120 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 171 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 517 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn lưu ý đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn cũng đã trực tiếp chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng để giải đáp thỏa đáng những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm, và giao cho Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan chức năng nghiên cứu tham mưu, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)