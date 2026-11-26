Năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Tổ chức điều động hơn 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao Bằng khen tặng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 128 thông tin; điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ tư lệnh Vùng đã kiểm tra, xử lý 30 vụ/35 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và chủ trì phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148kg ketamine và trên 8.000 lít dầu DO (Chuyên án 126-MT).

Đại tá Trần Xuân Lương chủ trì hội nghị.

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp 50 ngày công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng các cá nhân tiêu biểu năm 2026.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng ký kết giao ước thi đua.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận; hiệp đồng với các lực lượng chức năng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn đã chủ trì Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.