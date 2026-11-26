Năm 2026, quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Tổ chức điều động trên 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển (tăng 194 lượt so với năm 2025), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao Bằng khen cho thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 3.

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 128 thông tin; điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng đã kiểm tra, xử lý 30 vụ/35 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và chủ trì phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148kg ketamine và trên 8.000 lít dầu DO (Chuyên án 126-MT).

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng ký kết giao ước thi đua.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác dân vận được triển khai sâu rộng, thiết thực. Hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp 50 ngày công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi đối thoại dân chủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm. Lưu ý đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn đã trực tiếp chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình sinh hoạt, học tập, công tác.

Lắng nghe các ý kiến, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm, đồng thời đồng thời tiếp tục giao cho Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan chức năng nghiên cứu tham mưu, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Trung úy Hứa Minh Đức, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen và 18 Bằng khen của các cấp, các ngành trao thưởng; có hơn 260 lượt tập thể và 630 lượt cá nhân được được khen thưởng. Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, toàn Vùng có 3 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam; 21 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 120 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 171 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 517 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.