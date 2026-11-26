Trong năm, bên cạnh việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn tích cực hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN với 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

Thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đóng góp 50 ngày công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh; tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Những hoạt động thiết thực này thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần cùng các lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp lấy mẫu sinh phẩm ở các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

Trong năm 2026, quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Đơn vị điều động trên 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, tăng 194 lượt so với năm 2025, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, đơn vị tiếp nhận, xử lý kịp thời 128 thông tin; điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng đã kiểm tra, xử lý 30 vụ với 35 phương tiện vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng; chủ trì, phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148 kg ketamine và trên 8.000 lít dầu DO trong Chuyên án 126-MT.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác dân vận được triển khai sâu rộng, thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trong năm 2026. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn cũng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu.

Đồng thời, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận; hiệp đồng với các lực lượng chức năng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trực tiếp chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng. Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình sinh hoạt, học tập, công tác.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trực tiếp giải đáp các vấn đề được nêu, đồng thời giao Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trực tiếp chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3.

Trong năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen và nhận 18 Bằng khen của các cấp, ngành. Hơn 260 lượt tập thể và 630 lượt cá nhân được khen thưởng.

Tổng kết Phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, toàn Vùng có 3 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam; 21 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 120 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 171 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 517 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng ký kết giao ước thi đua.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao Bằng khen cho thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 3.