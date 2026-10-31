Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Các đại biểu tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật

Trước khi diễn ra chương trình chính thức, các đại biểu đã tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Đất nước nhìn từ biển". Được tạo nên từ những cuốn sách với nội dung phong phú về lịch sử, văn hóa, pháp luật và biển, đảo Việt Nam, mô hình là điểm nhấn của Ngày hội trưng bày sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Phó Tư lệnh pháp luật/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

Đại tá Doãn Ngọc Triết mong muốn sinh viên tích cực tìm hiểu pháp luật về biển, đảo, chủ động phòng, chống ma túy, nói không với bạo lực học đường và lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết, trao quà lưu niệm tặng đại diện Trường Đại học Quảng Nam

Nhân dịp này, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng quà lưu niệm đến Trường Đại học Quảng Nam, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về biển, đảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phát biểu đáp từ tại chương trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam Phạm Nguyễn Hồng Ngự, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng. Đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiểu biết pháp luật và bồi đắp tình yêu biển, đảo cho sinh viên; mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Báo cáo viên của Phòng Pháp luật/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho sinh viên

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông; cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung trọng tâm của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Chương trình đồng thời lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy và bạo lực học đường, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sinh viên trường Đại học Quảng Nam tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về biển đảo

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biển, đảo được tổ chức trên Fanpage "Pháp luật Vùng 2". Với hình thức thi trực tuyến, nội dung câu hỏi đa dạng, thiết thực, cuộc thi đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu và củng cố kiến thức pháp luật.

Trao giải cho các sinh viên đạt giải tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về biển đảo

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về sinh viên Trần Hữu Hiền.

Đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Thông qua Ngày hội trưng bày sách, hội nghị tuyên truyền và cuộc thi trực tuyến, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Trường Đại học Quảng Nam và Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần lan tỏa thông điệp "Thượng tôn pháp luật vì một biển đảo bình yên và phát triển".