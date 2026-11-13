Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai chương trình 'Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Thượng tá Phạm Văn Dũng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao quà tặng bà con xã Phước Năng. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Chuỗi những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao sức khỏe nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Tại chương trình, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, trực quan và dễ hiểu, những nội dung tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho bà con đồng bào các dân tộc.

Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đồng bào các dân tộc, tôn giáo nơi miền núi xa xôi luôn là một phần gắn kết máu thịt trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 70 suất quà (trị giá 1.000.000 đồng/suất), 70 ảnh Bác Hồ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Phước Năng đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Mỗi món quà trao tay là sự sẻ chia ấm áp, góp phần động viên bà con vơi bớt khó khăn; cùng tấm ảnh Bác Hồ là lời nhắn nhủ thiêng liêng về tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp niềm tin sắt son của nhân dân với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời, Đoàn công tác tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 lượt người dân (mỗi túi thuốc trị giá 500.000 đồng).

Thượng tá Phạm Văn Dũng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những con số hay giá trị vật chất của các phần quà, mà chính là tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ của người lính Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.