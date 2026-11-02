Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại thành phố Huế

Cuộc thi dự kiến thu hút hơn 21.000 học sinh thuộc 20 trường THCS trên địa bàn 11 xã, phường của thành phố Huế tham gia.

Quang cảnh Lễ phát động trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Theo kế hoạch, Cuộc thi diễn ra từ ngày 30/10/2026 đến tháng 6/2027, gồm ba vòng thi: Cấp cụm xã, phường; cấp tỉnh, thành phố và chung kết khu vực (cấp khu vực với sự tham gia của các đội thi đến từ 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai). Nội dung thi được thiết kế phong phú, kết hợp hình thức thi trực tuyến và trực tiếp với 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Học sinh THCS trên địa bàn thành phố Huế tham gia Lễ phát động trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Phát biểu phát động Cuộc thi, Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục biển, đảo trong các nhà trường; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại tá Trần Hồng Quế cũng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Huế; sự phối hợp, đồng hành của các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang địa phương, đội ngũ thầy, cô giáo cùng tinh thần hăng hái, nỗ lực, quyết tâm cao của các em học sinh, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn và có sức lan tỏa sâu rộng.