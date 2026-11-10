Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Cuộc thi năm học này dự kiến thu hút hơn 20.500 học sinh THCS thuộc 21 trường THCS trên địa bàn 17 xã, phường của thành phố Đà Nẵng tham gia. Theo thể lệ, cuộc thi gồm 3 vòng: cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. Ở vòng thi cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong thời gian 10 phút. Sau 3 lượt thi, kết quả cao nhất được sử dụng để xét thành tích của thí sinh. Thời gian thi trực tuyến bắt đầu từ 09 giờ ngày 09/11/2026 đến 11 giờ ngày 15/11/2026.

Thượng tá Phạm Văn Dũng - Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu.

Ở vòng thi cấp tỉnh, 60 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp xã sẽ tham gia tranh tài theo hình thức “Rung chuông vàng”. Đối với vòng thi cấp khu vực, học sinh đạt giải xuất sắc tại cuộc thi cấp tỉnh của 5 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) sẽ tham gia tranh tài.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tá Phạm Văn Dũng - Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tinh thần ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động tìm hiểu kiến thức, tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đoàn kết và tự tin.

Thượng tá Phạm Văn Dũng - Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu.

Những kiến thức tích lũy từ Cuộc thi sẽ là hành trang để các em trưởng thành, trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo; lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương trong học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước.