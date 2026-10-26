Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: HỒ QUÂN

Cuộc thi năm học này dự kiến thu hút hơn 39.700 học sinh THCS thuộc 43 trường trên địa bàn 21 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi tham gia.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm 2 vòng: cấp xã và cấp tỉnh. Ở vòng thi cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong thời gian 10 phút. Sau 3 lượt thi, kết quả cao nhất được sử dụng để xét thành tích của thí sinh. Thời gian thi trực tuyến bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/10/2026 đến 11 giờ ngày 1/11/2026.

Ở vòng thi cấp tỉnh, 60 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp xã sẽ tham gia tranh tài theo hình thức “Rung chuông vàng”.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết cuộc thi không chỉ là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tinh thần ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục các địa phương từ Quảng Trị đến Gia Lai triển khai cuộc thi trong năm học 2026 - 2027.