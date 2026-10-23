Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lan tỏa nghĩa tình trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, các tổ công tác đã phối hợp khai quật 3.058 phần mộ tại 14 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 8 xã, thu thập thành công 1.873 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà còn chứa đựng tình cảm tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi phần mộ được tìm kiếm, mỗi mẫu hài cốt được thu thập là thêm một niềm hy vọng đối với thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm lại người thân. Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, tham gia chiến dịch là trách nhiệm chính trị, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi quân nhân luôn trân trọng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi nhận những kết quả đạt được, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 1 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Sự ghi nhận, khen thưởng kịp thời từ cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân sự trên địa bàn là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2. Qua đó lan tỏa sâu rộng truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm cao cả đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.