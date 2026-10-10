Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành

Vùng Cảnh sát biển 2 rút kinh nghiệm triển khai thực hiện mô hình Chính trị viên số, cán bộ Chính trị số và cơ quan chính trị số

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số đối với xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành.

Trong năm 2026, đơn vị triển khai các kế hoạch, đề án chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời thực hiện các chủ trương, kế hoạch của cấp trên về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tập huấn sử dụng các phần mềm chuyên ngành

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả thực chất, Bộ Tư lệnh Vùng chú trọng nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị đã tham gia 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, cải cách hành chính và trí tuệ nhân tạo do cấp trên tổ chức; đồng thời tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ học tập, đánh giá kiến thức, kỹ năng số dành cho quân nhân thông qua mạng truyền số liệu quân sự, mạng Internet và ứng dụng di động QiMe.

Đến nay, 100% chính trị viên, cán bộ chính trị đã hoàn thành các nội dung kiểm tra về chuyển đổi số, thành thạo cài đặt phần mềm QiMe phục vụ trao đổi thông tin và ứng dụng chữ ký số trong điều hành.

Toàn Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập 74 tổ kỹ năng số, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tiếp cận công nghệ, nâng cao khả năng khai thác các nền tảng số và từng bước hình thành phương pháp làm việc khoa học trên môi trường điện tử.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ chính quyền địa phương trong chuyển đổi số

Cùng với đó, Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Từ yêu cầu thực tiễn, nhiều sáng kiến, phần mềm phục vụ công tác chuyên môn đã được nghiên cứu, xây dựng và đưa vào ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Chi đội Kiểm ngư 3 đã xây dựng, đưa vào triển khai phần mềm kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các phần mềm như “Sổ tay công tác Đảng, công tác chính trị điện tử”, “Quản lý đoàn viên thanh niên”, “Hòm thư góp ý điện tử” và “Sổ tay cán bộ chính trị số”.

Biên đội tàu Vùng Cảnh sát biển 2 huấn luyện trên biển

Tại Hải đội 202, phần mềm “Quản lý đoàn viên” đã được xây dựng; phần mềm “Quản lý cán bộ, đảng viên” đang được nghiên cứu, hoàn thiện. Những ứng dụng này hướng tới số hóa dữ liệu, hỗ trợ quản lý thông tin, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Ở cấp độ quản lý, chỉ huy, Bộ Tư lệnh Vùng duy trì hoạt động ổn định của hệ thống mạng truyền số liệu quân sự đến các đầu mối đơn vị, đồng thời triển khai xây dựng, hiện đại hóa hệ thống “Chỉ huy – Kiểm soát trên biển liên kết, tích hợp trung tâm dữ liệu và nền tảng số Cảnh sát biển Việt Nam”; triển khai “Hệ thống giám sát an toàn thông tin của Bộ Quốc phòng.