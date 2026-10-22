Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Vùng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống; khơi dậy tinh thần học tập suốt đời và kỹ năng số, góp phần hình thành văn hóa học tập số, phát triển công dân số.

Đại tá Trương Văn Hùng, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại buổi phát động.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. 100% cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Vùng sử dụng điện thoại, máy tính cá nhân để tham gia thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Quang cảnh buổi phát động.

Nội dung thi tìm hiểu về: Chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Tại buổi phát động, Đại tá Trương Văn Hùng, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, người lao động tổ chức quán triệt, tham gia cuộc thi bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Quá trình tham gia thi phải tuân thủ nghiêm các quy định, thể lệ và thời gian của Ban tổ chức đề ra; bảo đảm việc tìm hiểu thực chất, đi sâu vào nhận thức của từng người; gắn ý thức và kết quả tham gia cuộc thi với việc đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng và đơn vị...