Cụ thể, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày, Tàu 308 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phát hiện 1 ngư dân đang trôi dạt trên biển, Tàu 308 đã nhanh chống cơ động tiếp cận, cứu vớt ngư dân lên Tàu an toàn, tiến hành hỗ trợ y tế và sơ cứu ban đầu.

Qua xác minh, ngư dân bị gặp nạn là anh Thạch Phát, sinh năm 1999, có địa chỉ tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, là ngư phủ đang lao động trên tàu cá KG-90636-TS thì bị rơi xuống biển.

Lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời phát hiện, cứu vớt 1 ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Qua thăm khám ban đầu, ngư dân Thạch Phát bị 1 vết thương hở ở cánh tay trái dài 3cm, sâu khoảng 0,75cm, tâm lý không ổn định. Tổ Quân y đã tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn.

Tổ Quân y, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn.

Hiện, tình trạng sức khỏe của anh Thạch Phát đã ổn định, lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bàn giao ngư dân bị nạn cho tàu cá KG-90636-TS bảo đảm an toàn.