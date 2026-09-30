Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi Phòng không khu vực phía nam

Ngày 30-9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị của lực lượng tham gia Hội thi Phòng không khu vực phía nam tại Lữ đoàn 957.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện phục vụ hội thi; thứ tự, nội dung thực hiện các bài bắn; công tác chuẩn bị vũ khí, trang bị kỹ thuật và khả năng thực hành của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37mm. Đoàn cũng trực tiếp theo dõi bộ đội thực hành các nội dung thao tác pháo thủ, kiểm tra sự phối hợp, hiệp đồng giữa các vị trí trong khẩu đội và việc chấp hành các quy định trong quá trình luyện tập.

Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37mm thực hành bắn mục tiêu trên không.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung còn hạn chế; duy trì nghiêm nền nếp luyện tập, chú trọng rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm lực lượng tham gia hội thi đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 957 tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 957 triển khai mô hình “Bát nước thao trường”, phục vụ nước uống, trái cây cho các lực lượng. Qua đó, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Hội thi Phòng không khu vực phía nam.