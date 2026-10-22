Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội

Chiều 22-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Trung đoàn 451 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bắc Cam Ranh. Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì. Cùng dự có thủ trưởng Trung đoàn 451; đại diện phường Bắc Cam Ranh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "Nhà đồng đội".

Gia đình Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang - Ban Tham mưu, Trung đoàn 451 có hoàn cảnh khó khăn, trước đây gia đình sống trong căn nhà đã xuống cấp, không có đủ kinh phí sửa chữa. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đơn vị đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Căn nhà mới được xây dựng bảo đảm kiên cố, đúng tiến độ; trong đó, kinh phí xây dựng "Nhà đồng đội" do Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho gia đình quân nhân.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng phần quà thiết thực phục vụ đời sống gia đình.

Tại buổi bàn giao, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao số tiền hỗ trợ và tặng các phần quà cho gia đình. Công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 - 26-10-2026); thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, tăng cường đoàn kết, lan tỏa mạnh mẽ tình đồng chí, đồng đội.