Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: Đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn tàu cá trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về thủy sản, phòng chống thiên tai và chống khai thác IUU

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 9/9/2026, vùng biển khu vực Đặc khu Trường Sa xảy ra 6 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn, gồm 2 vụ mắc cạn rồi chìm, 1 vụ cháy rồi chìm và 3 vụ phá nước làm chìm tàu. Đáng chú ý, trong tháng 7 và tháng 8/2026 xảy ra 2 vụ, liên quan đến 87 ngư dân.

Cụ thể, ngày 24/7/2026, tàu cá QNg 95267 TS của tỉnh Quảng Ngãi bị phá nước và chìm ở phía Đông Nam đảo Trường Sa, cách khoảng 33 hải lý. Lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá QNg 95555 TS tổ chức cứu nạn, đưa 33/36 ngư dân vào đảo Đá Tây để chăm sóc sức khỏe; 3 ngư dân còn mất tích. Sau đó, tàu Hải quân đưa 33 ngư dân vào bờ an toàn.

Ngày 25/8/2026, tàu cá QNa 90859 TS của tỉnh Quảng Nam bị phá nước và chìm ở phía Tây đảo An Bang, cách khoảng 35 hải lý. Phối hợp với tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng cứu nạn đưa 32/51 ngư dân về đảo Trường Sa chăm sóc sức khỏe. Ngày 1/9/2026, tàu Hải quân đưa 32 ngư dân về bờ an toàn.

Nhìn lại các vụ việc từ năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, các lực lượng đã tổ chức cứu nạn, hỗ trợ đưa nhiều ngư dân gặp nạn vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa để chăm sóc sức khỏe, sau đó đưa về bờ an toàn. Tuy nhiên, một số vụ việc vẫn để lại thiệt hại về người. Đơn cử, vụ chìm tàu cá PY 96202 của tỉnh Phú Yên ngày 28/11/2025 khiến một ngư dân mất tích, đến ngày 1/12/2025 mới tìm thấy thi thể; một ngư dân khác vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thời gian qua, các tỉnh, thành phố ven biển Nam Trung Bộ cùng các sở, ngành liên quan đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp quản lý và theo dõi hoạt động tàu cá trên biển. Tuy nhiên, các vụ tai nạn cho thấy công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với sự cố và thiên tai vẫn cần tiếp tục được tăng cường, bởi phía sau mỗi chuyến biển là tính mạng, tài sản và sinh kế của ngư dân và gia đình.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, đang triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, đồng thời đề nghị tiếp tục có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có trách nhiệm của các địa phương ven biển.

Đặc biệt, những tháng cuối năm 2026, thời tiết trên biển được dự báo có thể diễn biến phức tạp, khó lường, với sóng to, gió lớn và nguy cơ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá đang hoạt động trên biển.

Để chủ động phòng ngừa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về thủy sản, phòng chống thiên tai và chống khai thác IUU; duy trì hiệu quả các mô hình tổ hợp tác sản xuất trên biển nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác cũng như khi xảy ra sự cố, rủi ro.

Các cơ quan chức năng được đề nghị thực hiện đầy đủ việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác; kiểm soát giấy tờ của tàu và người đi trên tàu; quản lý chặt tàu cá xuất, nhập bến; yêu cầu khai báo đầy đủ số đăng ký, lý lịch tàu, số lượng thuyền viên và ngư trường hoạt động. Các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn không được phép xuất bến.

Cùng với đó, tàu cá cần được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa, phương tiện phòng chìm và hệ thống thông tin liên lạc cần thiết. Các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai cũng cần được cập nhật và thông báo kịp thời đến ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đề nghị các địa phương quản lý chặt hoạt động tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp mất kết nối, trong đó lưu ý phân biệt và xử lý các tình huống mất kết nối do sự cố làm chìm tàu với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Việc tăng cường phối hợp giữa địa phương, lực lượng chức năng và Hải quân không chỉ góp phần kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản mà còn tạo thêm điều kiện để ngư dân chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó sự cố và an toàn hơn trong quá trình vươn khơi, bám biển./.