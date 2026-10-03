Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân; truyền thống 96 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên hiểu thêm về truyền thống, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại phường Tiến Thành (Lâm Đồng)

Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng tham gia giao lưu các trò chơi dân gian trong không khí sôi nổi, đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết giữa hội viên phụ nữ các đơn vị.

Sôi nổi các trò chơi dân gian tại chương trình

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10).

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu truyền thống, qua đó, bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa phụ nữ lực lượng vũ trang với các tổ chức hội phụ nữ.