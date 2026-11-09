Bộ Tư lệnh TPHCM: Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Chương trình có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc Khối cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đại diện các cơ quan tư pháp. Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và xã hội”, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa pháp lý lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026

Tại chương trình, ban tổ chức đã trình chiếu phóng sự “Ma túy bủa vây giới trẻ, tàn phá sức khỏe tâm thần”. Thông qua những nội dung phản ánh về tác hại và hệ lụy của ma túy, cán bộ, chiến sĩ có thêm kiến thức, nhận diện rõ hơn những nguy cơ, hậu quả nghiêm trọng mà tệ nạn ma túy gây ra đối với sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc gia đình cũng như tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Đặc biệt, phiên tòa giả định do Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức đã trở thành điểm nhấn của buổi sinh hoạt. Thay vì chỉ tiếp cận các quy định pháp luật qua hình thức tuyên truyền lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ được theo dõi tình huống xét xử trực quan, sinh động, qua đó hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước pháp luật.

Phiên tòa giả định do Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức

Hình thức tuyên truyền này không chỉ giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm, đề cao tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, các hoạt động trò chơi tìm hiểu pháp luật, giao lưu và giải đáp những vấn đề pháp lý cũng thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ. Không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở đã tạo điều kiện để người tham dự củng cố kiến thức, giải đáp những nội dung còn vướng mắc, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn công tác.

Các chiến sĩ được giải đáp thắc mắc, nâng cao khả năng vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn công tác.

Thông qua chương trình, Khối cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, xây dựng tác phong công tác chính quy, kỷ luật, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cũng góp phần lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của quân nhân, qua đó xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.