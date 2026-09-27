Bộ Tư lệnh TPHCM gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương những kết quả, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, nhiệm vụ của Đội K74 đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng và chính xác. Phía sau một dấu tích hay di vật nhỏ bé có thể là thông tin về một liệt sĩ mà thân nhân đang tìm kiếm.

Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ xác định đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, thực hiện bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ cùng thân nhân dự buổi gặp mặt

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cảm ơn các gia đình đã gánh vác thêm công việc thường ngày, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đời sống, nắm bắt tâm tư và kịp thời giải quyết khó khăn của cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao quà lưu niệm đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ các lực lượng

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách (Đội K74) chia sẻ, gia đình xúc động và tự hào khi có con tham gia thực hiện nhiệm vụ hết sức ý nghĩa, thiêng liêng này.

Ông Tường mong rằng, thân nhân các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục động viên con em mình an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh TPHCM

Trung tá Lê Ngọc Hà, Chính trị viên Đội K74 trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt

Trung sĩ Vũ Đức Tâm, chiến sĩ Đội K74, cho biết được tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn.

Chiến sĩ Vũ Đức Tâm cũng khẳng định, buổi gặp mặt mang đến cho mình niềm vui sau thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ. "Tôi cảm nhận rõ hơn sự động viên từ hậu phương, giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục thực hiện công việc", chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Lê Ngọc Hà, Chính trị viên Đội K74 trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của đội.

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu và thân nhân đến dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại biểu cùng thân nhân cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thân nhân cùng cán bộ, chiến sĩ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ