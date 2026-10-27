Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thi nhân viên quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt

Hội thi nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành quân khí tại các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh theo hướng chính quy, thống nhất, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Hội thi là dịp để rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, trợ lý, nhân viên quân khí thuộc ngành Hậu cần - Kỹ thuật Lực lượng vũ trang Thành phố. Thông qua hội thi, các cấp đánh giá thực chất năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện và chấp hành kỷ luật, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội thi.

Nội dung hội thi gồm 2 phần chính: Thi “Nhà kho tốt” và “Nhân viên quân khí giỏi”. Trong đó, phần thi “Nhà kho tốt” tập trung đánh giá theo 5 nội dung tiêu chuẩn ngành; hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và quy trình cất giữ, sắp xếp vũ khí trang bị kỹ thuật trong nhà kho. Phần thi “Nhân viên quân khí giỏi” tập trung kiểm tra thực hành chức trách, nhiệm vụ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên quân khí tại cơ sở.

Các thí sinh thực hiện phần thi “Nhân viên quân khí giỏi”.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, trợ lý, nhân viên quân khí và thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, củng cố hệ thống kho tàng bảo đảm an toàn có ý nghĩa rất quan trọng. Các đơn vị, thí sinh tham gia hội thi cần chấp hành nghiêm quy chế, tích cực học hỏi kinh nghiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong Lực lượng vũ trang Thành phố.