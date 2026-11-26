Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Theo đó, giai đoạn 2026-2031, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong tham gia xây dựng môi trường an toàn, ổn định để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, người lao động yên tâm làm việc.

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Cùng với đó, phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở và lực lượng vũ trang vững mạnh; xây dựng, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tự vệ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp; phối hợp tuyên truyền và làm tốt công tác giáo dục, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên…

Hai đơn vị tăng cường phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh; tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố các mô hình về giảm nghèo, vận động công nhân viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước… Đồng thời, hai đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, quan tâm giúp đỡ hộ gia đình quân nhân, gia đình có con em tại ngũ, gia đình chính sách, công nhân viên, người lao động nghèo khó khăn; vận động kinh phí hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân dân...

Hai đơn vị trao quà tặng lực lượng quân nhân dự bị là cộng tác viên công đoàn.

Dịp này, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố đã ra mắt lực lượng quân nhân dự bị là cộng tác viên công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố.