Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh khánh thành đường giao thông nông thôn, tặng quà hộ dân khó khăn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng hành, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước khi diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Tuyến đường ĐC.09 được xây dựng với tổng chiều dài gần 500m, quy mô đường giao thông nông thôn cấp C, mặt đường bê tông rộng 3,5m và xây dựng mới ba cống D800-H30 để thay thế các cầu bê tông nhỏ hẹp đã xuống cấp trước đây. Công trình bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng thiết kế, có tổng mức đầu tư công trình gần 1,4 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thi công, nhiều hộ dân dọc theo tuyến đường đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ một số kiến trúc, diện tích hoa màu để bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh: Bia truyền thống Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc lưu giữ ký ức lịch sử, ghi dấu những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Tuyến đường ĐC.09 mang ý nghĩa thiết thực, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh hôm nay đối với vùng đất cách mạng, cùng sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục quản lý, khai thác, bảo dưỡng tuyến đường hiệu quả, gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã trao thư cảm ơn đến Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng), trao Giấy khen, tiền thưởng tặng các hộ gia đình có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường ĐC.09. Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ đã trao 100 phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Mỹ Trung, đồng thời trao quà tặng đến xã Phước Mỹ Trung, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thành phố đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao Bằng khen tặng các đơn vị tài trợ; UBND xã Phước Mỹ Trung trao Thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn thiết kế và trao khen thưởng các hộ dân tiêu biểu.