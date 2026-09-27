Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và thân nhân trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, công việc, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tăng thêm sự thấu hiểu, gắn bó giữa đơn vị, địa phương với gia đình, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Với LLVT Thành phố, đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, là trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trao quà của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tặng thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng chí ghi nhận tinh thần kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng và trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 cùng các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; trân trọng sự sẻ chia, động viên của các gia đình, tạo điểm tựa để bộ đội yên tâm công tác.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của quân nhân và gia đình.

Trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trao quyết định thăng quân hàm đối với chiến sĩ Đội K74.

Dịp này, Bộ tư lệnh Thành phố trao giấy khen tặng 5 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; tặng quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường.

Đồng thời, 13 chiến sĩ của Đội K74 cũng được trao quyết định thăng quân hàm trong buổi gặp mặt.