Bộ Tư lệnh TP.HCM khánh thành đường nông thôn, tặng quà cho người dân khó khăn tại Vĩnh Long

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đường nông thôn

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đại tá Nguyễn Canh Tuất - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các đơn vị tài trợ và đông đảo người dân trên địa bàn.

Tuyến đường tổng chiều dài 465m với tổng mức đầu tư gần 1,4 tỉ đồng từ nguồn tài trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tuyến đường ĐC.09 có tổng mức đầu tư gần 1,4 tỉ đồng từ nguồn tài trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM, được xây dựng với tổng chiều dài 465m, quy mô đường giao thông nông thôn cấp C, mặt đường bê tông rộng 3,5m (đoạn tránh xe rộng 5,5m), xây dựng mới 3 cống D800-H30 thay thế cho các cầu bê tông nhỏ hẹp đã xuống cấp.

Công trình xây dựng đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, 10 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, hoa màu để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp tổ chức khánh thành đường nông thôn tại tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Văn Điền khẳng định, đường giao thông nông thôn ĐC.09 dẫn vào Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc lưu giữ ký ức lịch sử, ghi dấu những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tuyến đường dẫn vào Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Tuy không lớn về quy mô nhưng tuyến đường này mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ là một tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa truyền thống anh hùng với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền thăm hỏi bà con địa phương

Thiếu tướng Vũ Văn Điền tin tưởng chính quyền địa phương sẽ tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng tuyến đường một cách hiệu quả, gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời khẳng định tuyến đường góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhà tài trợ trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; đồng thời trao tặng quà cho đại diện lãnh đạo xã Phước Mỹ Trung nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đối với chính quyền và nhân dân địa phương.