Bộ Tư lệnh TP.HCM gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tham dự buổi gặp mặt ngày 27/9.

Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau mỗi dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và những gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là "mệnh lệnh từ trái tim", thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội.

Buổi gặp mặt góp phần thắt chặt tình cảm giữa đơn vị và hậu phương.

Tại buổi gặp mặt, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà.

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74 cho biết bản thân cảm thấy tự hào và xúc động khi có con tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Tường, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Thay mặt thân nhân các gia đình, tôi mong các cô, các chú, các bác, các anh, chị tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới", ông Tường chia sẻ.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân tại chương trình.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.