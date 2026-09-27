Bộ Tư lệnh TP.HCM gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tại buổi gặp mặt do Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sáng 27/9.

Sáng 27/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Buổi gặp mặt do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chủ trì, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố cùng thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn. Công việc này đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng và chính xác trong từng khâu.

Theo ông, phía sau mỗi dấu tích, mẫu vật hay di vật được phát hiện có thể là thông tin giúp xác định một người đã hy sinh và kết nối với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Đoàn thắp hương tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện trong điều kiện xa nhà, công việc kéo dài và đòi hỏi sự tập trung cao. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận sự đồng hành của gia đình, những người thay cán bộ, chiến sĩ gánh vác công việc ở hậu phương, động viên và tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74, cho biết gia đình tự hào khi con tham gia công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

"Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Tường chia sẻ.

Ông cũng mong các gia đình tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường giữ vững tinh thần, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đơn vị cũng trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.

Cũng trong sáng 27/9, thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đến Công viên Lê Thị Riêng thắp nhang cho các liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Hoạt động diễn ra trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phần việc tại khu vực công viên.

Tính đến hết ngày 25/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây. Trong đó, 632 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên được triển khai từ ngày 23/6, với sự tham gia của Đội K74 và các lực lượng tăng cường. Song song với việc tìm kiếm, lực lượng chức năng thực hiện thu thập di vật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hà Vi