Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải để phục vụ việc đào mở rộng phạm vi và vận chuyển đất. Kết quả trong ngày 29-9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Kết quả tính từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 29-9-2026, các lực lượng chuyên trách đã phát hiện và quy tập tổng cộng 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 299 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 639 bộ hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện tại, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10-2026, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di quách từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).