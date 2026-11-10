Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Làm tốt công tác chăm lo người có công và xác minh hồ sơ liệt sĩ

Thông qua những việc làm thiết thực, giàu nghĩa tình như: Kiên trì xác minh hồ sơ liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe…, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ góp phần cải thiện đời sống các gia đình chính sách mà còn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang Thủ đô, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hồi, vợ liệt sĩ Vương Thế Hùng, ở xã Quảng Oai. Ảnh: Hiền Phương

Trọn đạo lý tri ân

Sau 76 năm kể từ ngày hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 3-2026, hai anh em ruột Lê Văn Huấn và Lê Văn Thùy ở phường Chương Mỹ mới được Nhà nước công nhận là liệt sĩ.

Lý giải về nguyên nhân đến nay gia đình mới được đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công, Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Do chiến tranh, hồ sơ, tài liệu lưu trữ không đầy đủ nên việc thu thập thông tin, xác minh quá trình tham gia kháng chiến và hoàn thiện hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Phòng Chính sách cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ (cũ) nhiều năm qua đã kiên trì tìm kiếm, thu thập thông tin, đối chiếu tài liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ”.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Cuối tháng 7-2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồi, vợ liệt sĩ Vương Thế Hùng, ở xã Quảng Oai. Ngôi nhà có tổng diện tích xây dựng 55m² với kinh phí xây dựng là 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh hỗ trợ 80 triệu đồng, một doanh nghiệp hỗ trợ 170 triệu đồng.

Trong quá trình xây dựng, Ban Chỉ huy quân sự xã cử cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công. Bà Nguyễn Thị Hồi xúc động chia sẻ: “Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất, giúp từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc”.

Chính sách ngày càng đi vào chiều sâu

Điểm nổi bật trong công tác chính sách của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội những năm gần đây là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai đồng bộ, thiết thực, gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị với nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng gia đình.

Theo Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện vẫn còn nhiều hồ sơ cần xác minh, hoàn thiện để giải quyết chế độ, chính sách. Cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách luôn nỗ lực thu thập, đối chiếu thông tin, thận trọng trong từng khâu, quyết tâm không bỏ sót đối tượng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người có công và thân nhân. Các đơn vị phối hợp thực hiện kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức viếng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa...

Theo thống kê, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng 670 suất quà, tặng bò giống cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết; tặng bánh chưng, chúc Tết gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo và gia đình Công giáo có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Các đơn vị đã tổ chức khám bệnh cho 10.526 lượt người, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm tại 230/340 nghĩa trang liệt sĩ, với 4.468 mộ cần lấy mẫu. Kết quả, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành 100% kế hoạch, sớm 15 ngày so với thời hạn của Ban Chỉ đạo thành phố và sớm 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới không chỉ là duy trì các hoạt động đã có mà còn phải tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất của công tác chính sách.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: “Đơn vị xác định việc tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người có công là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn”