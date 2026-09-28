Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Khai mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn năm 2026

Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Hội thi là dịp để Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ, năng lực toàn diện về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, khả năng tư duy chiến thuật, trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý và xử lý các tình huống của đội ngũ cán bộ Tiểu đoàn. Thông qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Theo kế hoạch, hội thi diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 28-9 đến 1-10) với 2 nội dung thi trắc nghiệm và thực hành.

Cụ thể, thi trắc nghiệm trên máy tính các kiến thức về: Công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Thi thực hành về: Công tác tham mưu tác chiến; công tác tham mưu huấn luyện; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; thể lực: Bơi tự do 3 phút.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội thi.

Để hội thi diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Đào Văn Nhận yêu cầu Ban tổ chức điều hành hội thi đúng chương trình, kế hoạch; bảo đảm đầy đủ, chu đáo về vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cho hội thi. Quản lý chặt chẽ quân số; duy trì nghiêm các quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thực chất trình độ của từng thí sinh. Sau khi hội thi kết thúc, tổng hợp, phân tích chi tiết những mặt mạnh, mặt yếu để tham mưu cho Bộ tư lệnh các giải pháp bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế hội thi và kỷ luật Quân đội; bình tĩnh, tự tin, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn vào thực hiện các phần thi; xem đây là cơ hội lớn để rèn nghề, giao lưu, học hỏi, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực áp dụng vào quá trình chỉ huy, quản lý đơn vị sau khi kết thúc hội thi.

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp tuyển dụng tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301.

Ngay sau buổi khai mạc hội thi, Trung tướng Đào Văn Nhận cùng đoàn công tác Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp tuyển dụng tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301.