Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn năm 2026

Dự và phát biểu khai mạc có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: MT

Trong số 57 cán bộ tham gia hội thi có 32 Tiểu đoàn trưởng và 25 Chính trị viên tiểu đoàn. Hội thi diễn ra từ ngày 28-9 đến 1-10, nhằm đánh giá thực chất kiến thức, trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cấp tiểu đoàn. Kết quả hội thi là cơ sở để Bộ Tư lệnh tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Để đánh giá toàn diện năng lực của cán bộ trên từng cương vị, hội thi kết hợp giữa kiểm tra kiến thức và thực hành. Phần thi trắc nghiệm trên máy tính tập trung vào các lĩnh vực quân sự, quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Những yêu cầu mới trong thực hiện nhiệm vụ như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”, an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được đưa vào nội dung kiểm tra.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: MT

Phần thực hành được xây dựng sát với chức trách của từng đối tượng. Tiểu đoàn trưởng thực hành xây dựng, báo cáo kế hoạch chiến đấu, bảo đảm chiến đấu và kế hoạch huấn luyện; Chính trị viên tổ chức hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu, bảo đảm chiến đấu và xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị. Bên cạnh đó, các thí sinh còn tham gia các nội dung bắn súng ngắn K54, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ và bơi tự do 3 phút.

Theo Trung tướng Đào Văn Nhận, tiểu đoàn là đơn vị cơ sở có vị trí quan trọng, trực tiếp tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đưa chủ trương, mệnh lệnh của cấp trên vào thực tiễn. Trong đó, Tiểu đoàn trưởng và Chính trị viên giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và sự ổn định, phát triển của đơn vị. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa người chỉ huy và người chủ trì về chính trị góp phần tạo nên sức mạnh toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật, vừa bảo đảm bản lĩnh chính trị, tư tưởng.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ 28-9. Ảnh: MT

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, hội thi là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ, năng lực toàn diện; khả năng tư duy chiến thuật, tổ chức chỉ huy, quản lý và xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Đào Văn Nhận yêu cầu Ban Tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, đúng chương trình, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn; Ban Giám khảo đánh giá chính xác, thực chất năng lực của từng thí sinh. Đối với các cán bộ dự thi, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, vận dụng linh hoạt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn; coi hội thi là cơ hội rèn luyện, học hỏi, nâng cao bản lĩnh và năng lực chỉ huy, quản lý đơn vị.