Bộ Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra tiến độ các công trình Khu Kinh tế - Quốc phòng biển, đảo Tây Nam Bộ

Đoàn công tác kiểm tra công trình.

Trong hai ngày 12 và 13/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng biển, đảo Tây Nam Bộ (giai đoạn 1), tại đặc khu Kiên Hải. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức.

Đoàn kiểm tra các hạng mục cầu cảng, khu neo đậu tàu tại Hòn Dầu; tuyến đường quanh đảo Hòn Dầu và công trình kè chống sạt lở, đường quanh đảo Hòn Lớn. Theo báo cáo, các công trình đạt khối lượng thực hiện từ 69% đến hơn 77%. Tuy nhiên, một số gói thầu còn chậm tiến độ do nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị; một số hạng mục còn vướng thủ tục liên quan đến đất rừng phòng hộ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình và tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 tại Hòn Dầu và căn cứ bờ tại Kiên Lương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các hạng mục vướng thủ tục đất rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tạo điều kiện tiếp tục thi công trước ngày 20/11/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng tại Hòn Dầu và Kiên Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc, tình trạng pháp lý đất đai, xác định đúng đối tượng và điều kiện bồi thường, hỗ trợ; tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trong năm 2026.