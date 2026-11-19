Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Học viện Lục quân nhân ngày 20/11

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn, đã đến thăm Học viện Lục quân. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Chính ủy Học viện Lục quân, đón tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Ngọc Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban Giám đốc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và người lao động Học viện Lục quân.

Đại tá Đinh Hồng Quân, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Đại học Đà Lạt

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng 626 khóa học với hơn 60.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch; trong đó có hơn 2.200 thạc sĩ, tiến sĩ và trên 4.500 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Đối với Quân khu 7 nói chung và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nói riêng, bên cạnh góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược, Học viện Lục quân còn phối hợp với Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Mới đây, thành công của diễn tập thực binh phòng ngự khu vực bờ biển tại xã Sơn Mỹ với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển” là minh chứng cho sự phối hợp giữa Học viện Lục quân, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Ngọc Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Đại học Yersin

Dịp này, Phó Tư lệnh Quân khu 7 bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Tư lệnh Quân khu và Học viện Lục quân sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt, đi vào chiều sâu, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn công tác của Quân khu 7 chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân hiệu 1, Trường thiếu sinh quân miền Nam

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng. Chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân hiệu 1, lãnh đạo Quân khu 7 đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Đại tá Trương Ngọc Trường (thứ 5 từ phải qua), Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Học viện Lục quân nhân ngày 20/11

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam cần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, truyền thống, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể chất, tác phong quân nhân. Đồng thời, chú trọng nuôi dưỡng, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức tổ chức kỷ luật và kỹ năng sống cho học viên; tạo môi trường để các em học sinh phát triển toàn diện, có đủ phẩm chất, trình độ, sức khỏe, góp phần tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Trương Ngọc Trường (thứ 3 từ phải qua), Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Khoa Chiến thuật (đơn vị kết nghĩa với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) nhân ngày 20/11

Trong 2 ngày 18 và 19/11, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm Học viện Lục quân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin và Phân hiệu 1, trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Đại tá Đinh Hồng Quân, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, chúc mừng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, giáo viên, nhân viên các đơn vị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Trường Chính trị tỉnh

Các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đơn vị, nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Đại tá Lê Anh Vương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân hiệu 1, trường Thiếu sinh quân miền Nam

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, nhà trường tiếp tục phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.