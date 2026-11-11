Bộ tư lệnh Quân đoàn 34: Thông qua quy hoạch và chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu kết luận hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị có Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; thủ trưởng 3 cơ quan, các phòng chức năng Quân đoàn và lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 211.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về phương án quy hoạch tổng thể và chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211; Quy mô của dự án: Xây dựng mới 6 hạng mục công trình với diện tích sàn khoảng 23.335 m²; cải tạo, sửa chữa 10 hạng mục công trình với diện tích sàn khoảng 29.452 m².

Các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn; làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, định hướng phát triển, phương án bố trí các hạng mục công trình và lộ trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 211 có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách theo quy định. Đồng thời, góp phần củng cố năng lực y tế Quân đội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan chức năng Quân đoàn và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch và các nội dung của chủ trương đầu tư; bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, phù hợp với định hướng phát triển của Quân đoàn, đúng quy định của Nhà nước và Quân đội. Quá trình triển khai cần chú trọng tính đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện.

Hội nghị là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo cơ sở để Bệnh viện Quân y 211 từng bước được quy hoạch, xây dựng và phát triển theo hướng chính quy, chuyên sâu, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là công tác quân y, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.