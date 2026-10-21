Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập huấn công tác tài chính năm 2026

Hội nghị diễn ra đến ngày 23-10 nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập huấn bao gồm: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và các thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hướng dẫn công tác kế toán, dự toán.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia tập huấn, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính và những người đảm nhiệm nhiệm vụ thanh quyết toán tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được các chuyên gia đến từ Trung tâm Đấu thầu qua mạng (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính); Cục Tài chính và Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) truyền đạt các nội dung.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Phạm Hải Trung nhấn mạnh, công tác tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công có vai trò quan trọng, trực tiếp bảo đảm các hoạt động của đơn vị. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính cần chủ động cập nhật các quy định mới, nắm vững chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc tại cơ quan, đơn vị. Các báo cáo viên kết hợp truyền đạt kiến thức với hướng dẫn thực hành, phân tích tình huống thực tế, dành thời gian giải đáp những vấn đề học viên quan tâm, bảo đảm nội dung tập huấn thiết thực, dễ hiểu, dễ vận dụng...